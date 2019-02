Curarsi galleggiando, arriva la piscina più salata del Mar Morto

CERVIA – Una piscina termale con un’acqua più salata di quella del Mar Morto: è la nuova vasca creata alle Terme di Cervia grazie all’Acqua Madre ipertonica, dove sodio e cloruri sono presenti con una concentrazione cinque volte superiore a quella dell’acqua di mare. La presenza è perfino maggiore a quella del Mar Morto, il bacino naturale a più alta salinità del mondo.

La novità è una delle migliorie apportate alle Terme di Cervia nel corso dell’inverno: con un progetto di rinnovamento, infatti, la piscina coperta, una delle più grandi a livello europeo, è stata suddivisa in tre distinti ambienti studiati per venire incontro ad esigenze differenti. C’è la grande vasca termale da 20 metri, con una profondità che va da 1,10 metri a 1,30 metri, più adatta all’attività motoria in acqua, e quella più profonda, 1,70 metri e lunga 10 metri, che è l’ideale per vivere l’esperienza della sospensione in acqua. E poi c’è appunto la terza vasca, quella con la presenza record di sale, anche questa lunga 10 metri. I benefici che questi elementi apportano all’organismo risultano potenziati.