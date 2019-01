Nuova disfida idea-robot all’ultimo mattoncino (Lego)

In dettaglio, i ragazzi si sfideranno con robot da loro stessi assemblati composti da mattoncini Lego del tipo “Mindstorm“, che contengono al loro interno una parte meccanica, controllabile attraverso un’applicazione da telefono o computer. I robot si cimenteranno in una serie di prove e percorsi che quest’anno, con il patrocinio dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), riguardano il tema dell’esplorazione spaziale e della capacità dell’uomo di vivere e lavorare in orbita.

Se i robot costruiti dai ragazzi si cimenteranno in una serie di prove e percorsi che riguardano appunto spazio e vita in orbita, apposite giurie di esperti valuteranno la performance del robot, la presentazione del progetto scientifico, la progettazione tecnica e di programmazione, e anche il lavoro di squadra. Il più alto riconoscimento, “il Champion’s Award”, andrà alla squadra più forte in tutte e quattro le categorie.

“Vediamo diversi parallelismi tra la nostra azienda e questa competizione- spiega Nino de Giglio, direttore Brand e Comunicazione di Kohler- perché progettare, costruire e risolvere è anche la nostra mission. Siamo quindi felici di dimostrare ai ragazzi che quello che per loro oggi è un gioco, domani potrebbe essere il loro modo di lavorare in squadra”. In secondo luogo, aggiunge De Giglio, “vogliamo aprire le nostre porte al territorio promuovendo i talenti locali, con eventi promozionali non solo legati al business”.

Alle scorse edizioni della manifestazione hanno assistito circa 3.000 persone, numeri attesi anche per quella del 2019. Alle gare fra robot si affiancano altri eventi, come esibizioni di danza e pattinaggio e una una mostra di costruzioni Lego curata dall’associazione Aemilia Bricks, composta da appassionati che esporranno le proprie opere per l’intera due giorni dell’evento.