VIDEO | Amendola protagonista di “Nero a metà’: “Il mio poliziotto cinico in una Roma multietnica”

ROMA – Un poliziotto cinico, duro, ma pure capace di una carezza e con un cuore grande così. Claudio Amendola sarà Carlo Guerrieri per Rai1, un ispettore del commissariato Rione Monti, un poliziotto “abbastanza duro, cinico, e allergico a regole e superiori. Ma allo stesso tempo è anche uno capace di una carezza, è un personaggio con il cuore grande, celato da aspetto burbero”.

‘Nero a metà’ segna il ritorno nella tv di Stato dell’attore romano. La serie si compone di sei puntate, ci cui la prima andrà in onda il 19 novembre. Non è certamente la prima volta che Amendola interpreta il ruolo di un poliziotto: “Non è mai semplice- ha detto all’agenzia Dire, a proposito del ruolo- ma non difficile per tutto quello che riguarda la parte investigativa da poliziotto, un lavoro che faccio da tanti anni. Poi c’è la parte oscura del personaggio della serie, in cui è richiesta un’applicazione diversa. È il bello di questo mestiere, la possibilità di mettere diverse sfaccettature nello stesso personaggio”.

INTEGRAZIONE E MULTICULTURALITA’

Carlo, racconta Amendola, “è un personaggio messo in difficoltà dall’incontro con un nuovo collega, un ragazzo di colore che stimola diffidenza, del personaggio, rispetto all’accettazione e poi in difficoltà per i nuovi metodi”. Il nuovo collega è Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz: “È fresco di accademia. È un subalterno, ma poi si rivela bravo, e nasce un rapporto tra i due”.

Nella fiction si parlerà anche di integrazione e multiculturalità. Portando l’ispettore Carlo ai giorni d’oggi “avrebbe da lavorare come tutti i poliziotti che lavorano nelle nostre città, avrebbe da lavorare come facciamo vedere”. La fiction è ambientata “nel centro di Roma. Ma questa non è una fiction su integrazione o su razzismo, ma un ‘crime’ con una fortissima parte di sentimento in cui i casi trattati prendono ispirazione da fatti reali”.