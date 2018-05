Campania, Viglione (M5S): “Legge recupero farmaci contrasta povertà, su governo e ecoballe…”

NAPOLI – “Questa legge nasce dal basso. E’ stata pensata dopo il nostro incontro con alcuni cittadini della Campania che erano in possesso di farmaci anche molto costosi e destinati prevalentemente a patologie tumorali ma avevano difficoltà a restituire farmaci alle Asl”. A spiegarlo all’agenzia Dire è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle della Campania, Vincenzo Viglione, presentando la legge che è stata approvata dall’unanimità del Consiglio regionale a gennaio e di cui Viglione è il primo firmatario.

Il provvedimento mira a introdurre una rete di recupero e riutilizzo dei medicinali in corso di validità, ma non utilizzati, così come previsto in altre Regioni d’Italia. L’obiettivo è quello di reimmettere i farmaci “nel percorso sanitario” affrontando alcune criticità come “la spesa farmaceutica: quella campana – osserva il consigliere M5S – è la terza più alta d’Italia. Una legge come quella sul riutilizzo dei farmaci permette un grande risparmio per le casse regionali”.

A Viglione non sfugge il tema della povertà sanitaria “che vieta a circa 255mila famiglia sono in Campania di accedere alle cure, benché questo sia un diritto costituzionalmente garantito e riconosciuto. E’ paradossale – sottolinea – che nell’epoca attuale chi vive in condizioni di povertà decida di non curarsi per l’imbarazzo a rivelare il proprio stato di indigenza”.

La legge sui farmaci consente, infatti, di destinare anche ad Onlus o enti senza fini di lucro che si occupano di sviluppare percorsi di assistenza sanitari i farmaci, che saranno a loro volta destinati ai bisognosi anche in forma anonima.

“C’è poi un altro obiettivo – ricorda Viglione -, quello di ridurre la produzione dei rifiuti visto che i farmaci, una volta arrivati a scadenza, vanno smaltiti come rifiuti speciali. L’indifferenziato, insieme agli scarti speciali, rappresenta la metà della produzione di immondizia di una Regione. C’è, in ultimo, il contrasto al mercato nero, con le organizzazioni criminali che vendono sotto banco i farmaci inutilizzati”.