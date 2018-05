A Cesena il Festival delle mongolfiere. E potete entrarci dentro

BOLOGNA – Sabato e domenica nei cieli di Cesena si alzeranno i ‘giganti‘. Le mongolfiere animeranno ancora il prossimo weekend cesenate per il “Festival delle mongolfiere”, che si tiene quest’anno per la prima volta all’Ippodromo della cittadina forlivese, a due passi dal centro città.

Dopo il successo dello scorso weekend, appuntamento sabato 19 e domenica 20 maggio per chi vuole provare l’emozione di volare nel cielo a bordo di una mongolfiera (dal sito www.festivaldellemongolfiere.it si possono acquistare direttamente i voli liberi) o anche solo ammirarle, nelle loro diverse forme e colori. E per i curiosi, c’è la possibilità di entrare all’interno di una mongolfiera per vedere come è fatta.

E non ci saranno solo mongolfiere, perchè le scuole di ballo Country Soul e Wild Angels animeranno i pomeriggi del Festival coinvolgendo con i loro balli country il pubblico presente. E per chi ama i cavalli sarà possibile la visita alle scuderie e la messa in sella organizzate dal Cesena Horse Center. Per i bimbi in particolare, poi, in contemporanea al Festival delle mongolfiere, si svolgerà la fiera Amici Animali: uno spazio dedicato agli animali d’affezione e da compagnia, tra i quali cani di diverse razze, tartarughe e serpenti, con tante dimostrazioni in programma.

Il Festival delle mongolfiere, unico e nuovo nel suo genere, punta a diventare l’appuntamento di riferimento per il divertimento e l’intrattenimento delle famiglie alle porte dell’estate. Il momento clou della giornata, sia sabato che domenica, è alle 18.30 quando le mongolfiere verranno gonfiate e decolleranno. A seguire, poi, ci saranno i voli vincolati ancorati a terra con apposite funi che si innalzeranno di una ventina di metri per tutti coloro che vorranno provare una prima esperienza di volo.

Durante la giornata, in attesa degli spettacoli delle mongolfiere, i bambini possono partecipare a laboratori didattici per costruire e colorare. C’è poi l’iniziativa ‘Esplora la mongolfiera‘, che permette a tutti di entrare all’interno di una mongolfiera stesa a terra e gonfiata per metà e, oltre a scoprire dal di dentro come è fatta, si potranno ascoltare le storie a tema raccontate dalla compagnia teatrale il Mosaico di Rovigo.

Per chi vorrà fermarsi a pranzo e a cena c’è la Festa dei risotti: si potranno degustare 8 tipi di risotti serviti a buffet (formula ‘all you can eat’) a soli 15 euro. E se decidete di fermarvi a cena, sappiate che in serata, dopo il calar del sole, sia sabato che domenica andrà in scena lo spettacolo delle mongolfiere illuminate a suon di musica che regalerà atmosfere indimenticabili.

Nel pomeriggio di domenica 20 maggio, alle 15.30, ci sarà la presentazione del romanzo “Vinpeel degli orizzonti”: l’autore Peppe Millanta presenterà questa avvincente e divertente storia per tutte le età, in un reading musicale ad evocare il volo.

In occasione del festival, gli organizzatori hanno lanciato anche un concorso fotografico organizzato da Postcards con tema “Cartoline in mongolfiera”, gratuito e aperto a tutti. Info e dettagli sullo svolgimento nella pagina dedicata del sito.

Il Festival sarà aperto dalle 10 alle 23. Il biglietto d’ingresso è di 10 euro, dal sito è scaricabile il ridotto a 8 euro, fino ai 12 anni è di 4 euro, gratuito fino ad 1 metro di altezza.

(Le immagini sono tratte dal sito www.festivaldellemongolfiere.it)