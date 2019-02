VIDEO | Giornata mondiale del gatto, perché si celebra il 17 febbraio

ROMA – Schivi, per loro natura non addomesticabili ma al tempo stesso dispensatori (a loro discrezione) di coccole e amore: sono i gatti, tra gli animali domestici più amati e certamente i re del web. Le loro foto postate sui social riescono a sciogliere il cuore anche dei meno avvezzi a cadere nella rete della ‘tenerezza felina’, mentre video curiosi riescono a portare il sorriso sul viso degli utenti anche nelle giornate più grigie.

Esiste addirittura un giorno tutto per loro, il 17 febbraio. La giornata internazionale del gatto in molti paesi viene celebrata l’8 agosto, ma in Italia no, perché? La scelta del 17 febbraio per la festa italiana nasce dal risultato di un sondaggio lanciato su una rivista specializzata. I motivi sono molteplici, in primo luogo perché il 17 è un numero legato scaramanticamente alla sfortuna e al proverbiale gatto nero. Una seconda motivazione è da ricercarsi nel fatto che Febbraio è il mese del segno acquario, il più indipendente dello zodiaco. Inoltre i numeri 1 e 7 starebbero ad indicare il numero di vite che ogni singolo felino proverbialmente detiene.