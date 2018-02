Elezioni, Valente (Pd): “Mai con Lega o M5S”

A CARFAGNA: “PD IN PRIMA LINEA SU PARI OPPORTUNITÀ”

“Mara Carfagna sa bene che questa è stata una legislatura che, soprattutto per le scelte del Pd, è stata la più femminile della storia repubblicana”. Risponde così Valeria Valente, deputato Pd e candidata al Senato nel collegio plurinominale Campania 2, alla collega di Forza Italia, Mara Carfagna, che aveva accusato i “governi di sinistra di aver cancellato il ministero delle Pari opportunità”.

“Possiamo vantare dei risultati significativi e importanti – dice Valente all’agenzia Dire -, anche senza un ministero siamo riusciti a fare molto. E’ una polemica che lascia il tempo che trova, visti i provvedimenti del governo per ottenere eguali opportunità per uomini e donne”.

La parlamentare ricorda i successi del Partito democratico in tema di Pari opportunità “dalla ratifica della convenzione di Istanbul, all’inasprimento delle pene per il femminicidio e le misure in favore delle donne vittime di violenza, per il diritto alla maternità, con il bonus bebè e i voucher per l’asilo nido, con i servizi per l’infanzia e il valore sociale che abbiamo dato alla maternità. Io – aggiunge Valente – terrei questi temi fuori dalla campagna elettorale: la storia dovrebbe insegnare a Mara Carfagna che, proprio sul terreno delle pari opportunità, si ottengono molti risultati soprattutto se si lavora insieme in maniera trasversale. Io capisco i toni da campagna elettorale ma forse fa un offesa a se stessa e al suo ruolo passato come ministra se prova a buttarla in politica”.