Dentro Forza Italia c’è chi vuol andare adesso con Salvini anche senza Berlusconi

ROMA – Prove tecniche di separazione. Mentre Silvio Berlusconi, per senso di responsabilità, si ricandiderà alle prossime elezioni europee, il suo ex delfino, Giovanni Toti, governatore della Liguria, si sta preparando a mollarlo. Berlusconi è troppo vecchio, come superata è l’attuale Forza Italia. C’è Salvini, nelle regioni c’è malcontento, stare all’opposizione così non va bene. Bisogna puntare in alto. Così Toti ha riunito un gruppo di parlamentari fedeli, per cominciare a ragionare sulla nascita di un gruppo autonomo pronto ad appoggiare la Lega. Nel momento in cui, questo il ragionamento, alla compagine governativa nei prossimi mesi, su temi politici spinosi, dovessero venire a mancare voti del M5S, a causa di dissidi interni, ci sarebbero i responsabili di Toti. Che entrerebbero in maggioranza e… pronti nel caso di un rimpasto di governo.