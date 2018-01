Il comune di Roma ‘sfratta’ l’ippodromo di Capannelle: ma non farà la fine del Flaminio

A spiegare all’agenzia Dire la situazione dell’impianto è stato Danilo Di Caprio, direttore esecutivo dell’ippodromo di Capannelle per conto del concessionatio Hippo Group, che ha accompagnato la commissione capitolina nella visita di oggi.

Attualmente, ha detto, “la società ha ricevuto il 20 novembre 2017 una determina del dipartimento Sport del Campidoglio per il rilascio entro 180 giorni dell’impianto di Capannelle. La società ha così fatto ricorso al Tar, soprattutto per il riconoscimento dei danni per un eventuale indennizzo, perché dal 2002 a oggi sono stati effettuati 20 milioni di euro di investimenti”.

Nel 2011, poi, “la società ha fatto un concordato preventivo perché non riusciva più a pagare il canone di 2 milioni di euro previsto dal bando di gara, il Tribunale ha accettato e a dicembre 2012 ha omologato il concordato perché la società si era impegnata con 4 milioni di euro di fideiussioni e investimenti per la pista all-weather, l’impianto di illuminazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria”. Dopodiché, ha continuato il direttore di Capannelle, “nel 2013 Alemanno obbligò la società a fare anche l’ippodromo di trotto per sostituire quello di Tor di Valle che era nell’area dove si doveva costruire il nuovo stadio della Roma, chiedendoci di fare un nuovo investimento. Per questo motivo c’è stato in cambio del piano economico finanziario e siamo andati di nuovo al Tribunale fallimentare che ha dato l’ok al piano, infine la Giunta e l’Assemblea hanno dato il via libera alla concessione dell’impianto fino al 2028 senza però ratificare il piano. Poi è caduto Alemanno, abbiamo ripresentato la documentazione al sindaco Marino ma non c’è stata risposta così come da Tronca”.

Ora, però, “con il M5S tutti i prolungamenti dal 2006 a oggi sono stati considerati illegittimi. Come tutti gli altri 164 impianti sportivi comunali di Roma, anche noi abbiamo fatto investimenti in previsione di un prolungamento che poi non c’è stato dato, ma c’è comunque la delibera 199 che avalla la nostra presenza al fino 2028″.

Secondo Di Caprio, per il Comune “il vero problema è la avvenuta riduzione del canone, visto che siamo passati dai 2 milioni del bando a 1 milione dopo il concordato, fino ai 66mila euro che abbiamo inserito nel piano economico finanziario perché sennò la società non sta in piedi, considerato che noi abbiamo un unico cliente, il Mipaaf, che ha ridotto le sovvenzioni agli ippodromi mentre prima avevamo una convenzione. I 66mila euro sono una cifra adatta per la gestione dell’impianto al netto degli investimenti, si tratta di un’area di 150 ettari che ha costi vivi da 500 a 550 mila euro al mese, quindi quasi 6 milioni annui tra dipendenti, vigilanza, manutenzione delle piste e del verde”.

Per questo, ha spiegato il direttore, “abbiamo chiesto più volte un incontro con l’assessore Frongia, c’è la disponibilità della societa per trovare un accordo sul prolunganenro e sul canone anche facendo ulteriori investimenti in caso di nostra permanenza fino al 2028, tra l’altro con un beneficio del Comune perché realizzeremmo unità abitative e ricettive turistiche, attività di associazionismo sportivo, ristrutturazione delle aree con rifacimento dei box e molti altri interventi, solo ovviamente a fronte del prolungamento e di un riconoscimento del costo adeguato perché tenere aperto l’impianto di 6 mesi in 6 mesi aumentando le passività alla società non converrebbe. Ad oggi, però, non c’è mai stato alcun incontro con l’assessore nonostante abbiamo più volte fatto richieste”.