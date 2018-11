‘Kerygma, Il Vangelo degli ultimi giorni’: l’apocalisse nel libro di Ceresani

ROMA – “L’Apocalisse arriverà ma non bisogna aver paura, sarà una cosa bella“. Ne parla “Kerygma, il Vangelo degli ultimi giorni”. Primo libro di Cristiano Ceresani, consigliere parlamentare della Camera dei deputati prestato alla politica: prima come Capo del legislativo dei ministri Quagliariello e Boschi, oggi Capo di Gabinetto del ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. Ceresani è anche appassionato di teologia, storia e filosofia, studioso di scienza e tecnologia. Allo scrittore, classe 1971, sono occorsi 2 anni di studio per mettere a confronto i diversi testi sacri, per trovare, alla fine del percorso, “la rivelazione, la buona novella”.

In Kerygma 2.000 anni di storia riletti alla luce delle profezie bibliche

Kerygma è un libro appassionante, che tutti possono leggere perché Ceresani ha curato molto la scrittura: “Ho cercato di seguire l’insegnamento di Piero Angela, che riesce a parlare di cose difficili in modo semplice” spiega al cronista della Dire. “In Kerygma ci sono 2.000 anni di storia riletti alla luce delle profezie bibliche– dice Ceresani- cercando il filo rosso che unisce gli eventi. Dal Big Bang ad oggi, dalle guerre viste nei secoli fino ad arrivare agli sconvolgimenti di oggi dovuti al surriscaldamento della terra. C’è un nesso tra le persecuzioni dei cristiani e la Shoah degli ebrei, tra le crociate del Medioevo e il terrorismo islamista dei nostri giorni”. C’è una connessione: per Ceresani quanto è accaduto trova riscontro, e lui lo mette nero su bianco, nelle sacre scritture. Anche quello che vediamo accadere oggi, con occhi sempre più distratti, ha delle corrispondenze.

Probabile allora, secondo lo scrittore, che anche il futuro sia stato già scritto: “Io credente- spiega ancora- ho già una risposta, trovata nelle profezie di Gesù, nelle profezie dei Vangeli, nelle lettere Paoline in particolare nell’apocalisse di Giovanni. Ho cercato di vedere tutti i segni che, nel bene o nel male, ci sono nella storia contemporanea. Non è un libro che vuole mettere paura, per me l’apocalisse è una cosa bella. Apocalisse significa svelare, squarciare il velo, significa dare una chiave di lettura del presente dove noi sappiamo che questo mondo che sta attraversando un passaggio epocale rispetto a tutti i millenni che ci hanno preceduto ci porterà ad una nuova creazione… Dio sarà tutto in tutti”.