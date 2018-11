Fondi europei, Di Giovan Paolo (Meridiana Italia): “8 miliardi a rischio per le nostre regioni”

ROMA – “Come Paese dobbiamo avere la forza e l’intelligenza di chiedere adesso che cosa vogliamo dall’Europa”. Roberto Di Giovan Paolo, di Meridiana Italia, parla del convegno che si terrà giovedì 22 novembre su ‘Opportunità e sfide della politica di coesione europea per gli anni 2021-2027’ nella sede dell’agenzia Dire in Corso d’Italia 38a (diretta streaming su www.dire.it).

CHI E’ MERIDIANA ITALIA?

Meridiana Italia, che fornisce assistenza tecnica ad Enti e Istituzioni nella gestione di programmi europei, ha chiamato funzionari pubblici, dirigenti politici, esponenti della società civile ma anche dei sindacati e di Confindustria a confrontarsi su come mettere a sistema le risorse europee destinate all’Italia per la valorizzazione dei punti di forza nei territori regionali. Ci saranno, oltre al presidente di Meridiana Italia, Antonio Imbrogno, Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud, Luca Bianchi, direttore Svimez, Massimno Sabatini di Confindustria, Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera dei deputati e Massimo Garavaglia, sottosegretario all’Economia.

I TEMI AL CENTRO DEL CONVEGNO

Al centro del dibattito la politica di coesione, componente fondamentale del progetto europeo, che per quanto riguarda l’Italia vale 10 miliardi di euro. Ma di questi 10 miliardi attesi, se non ci sarà una presenza attenta e attiva sin da oggi di tutte le parti interessate, ben 8 sono a rischio.

“Facciamo un esempio- spiega Di Giovan Paolo- la polemica sulle quote latte, andata avanti per anni, derivava dal fatto che al tavolo della trattativa avevamo chiesto più acciaio per l’Ilva e meno quote latte”.

Per questo, secondo Meridiana Italia, occorre arrivare al 2021 con le idee chiare: “Intanto in quest’anno 2018 stanno scadendo i termini per poter avere tutti i soldi di cui avevamo possibilità, e di cui abbiamo bisogno, per i sette anni precedenti e non siamo messi benissimo- aggiunge Di Giovan Paolo- Per questo sarebbe bene partire al meglio e presto, perché è adesso che si è iniziato a discutere il budget complessivo dell’Unione Europea che quasi tocca i 1.300 miliardi di euro”.