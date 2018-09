Festival Filosofia, sos di Galiberti: "I giovani non cercano piacere, ma anestesia" - DIRE.it

SASSUOLO – Quando il futuro non è più una promessa diventa una minaccia. “Manca la risposta al perché mi devo impegnare e darmi da fare o addirittura perché devo stare al mondo, al limite. I giovani questo nichilismo lo conoscono molto bene, perché lo assaporano tutti i giorni”. Insomma, “il futuro non ti porta niente, se non ti dai da fare. Ma è la realtà che è nichilista, non Galimberti: io sono solo qui a raccontarvela affinché la guardiate bene in faccia. E per farlo, guardate bene in faccia i vostri figli”. È un Umberto Galimberti più che pimpante quello che anima oggi piazza Garibaldi a Sassuolo, in occasione della lezione “La verità dell’inconscio” al 18esimo Festivalfilosofia, nella quale il prof-psicoanalista spiega come la scoperta dell’inconscio ferisce l’orgoglio di un “Io” che si scopre per la prima volta non solo sconfinato, ma “più che altro incontrollabile e infido.

Galimberti, meno che mai, non ci gira intorno e scuote il pubblico indagando senza sconti la società di oggi: “Sono arrivato a concludere- ragiona Galimberti- che i giovani si ubriacano, si drogano, dormono fino a mezzogiorno, preferiscono vivere di notte invece che di giorno per evitare l’angoscia di guardare davanti a loro, di vedere un futuro che non c’è”.