Patto del pesto fra Toti e Salvini, ministro: “Mi è costato una camicia”

ROMA – È ‘patto del pesto‘ tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Oggi alla Camera Toti ha lanciato la campagna per il riconoscimento del pesto genovese, col mortaio, patrimonio dell’Unesco. Il ministro dell’Interno è intervenuto e poi si è soffermato a parlare col presidente Toti.

E’ stato siglato il ‘patto del pesto? “Il patto del pesto mi è costato una camicia” ha risposto Salvini ai giornalisti mentre cercava di togliersi una macchia.

Confronto teso con il collega Di Maio, farà pace? “Per fare pace bisogna essere in guerra, io non sono in guerra con nessuno” ha risposto ancora Salvini, chiamato poi da alcuni cittadini e ragazzi a fare dei selfie. Il ministro Di Maio lavora molto? “Come tutti, se ognuno svolgesse il proprio lavoro, l’Italia sarebbe sicuramente un paese migliore” ha detto ancora Salvini.