Gandolfini (Family Day): “Alle europee sosterremo Fratelli d’Italia”

ROMA – “Noi riconosciamo che Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni stanno portando avanti una politica a vantaggio della famiglia, per la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e per la liberta’ educativa dei genitori, assolutamente coerente rispetto al Family Day e alle nostre iniziative. Ed e’ per questo che alle prossime elezioni europee sosterremo i candidati di FdI perche’ e’ il partito che ha graniticamente sostenuto le istanze del Family Day”. Lo ha detto a Firenze il presidente del Family Day, Massimo Gandolfini, interpellato dai giornalisti a margine dell’evento ‘Piu’ famiglia, piu’ Italia’ organizzato da FdI.

