Daniele Di Benedetti, quinto ritorno al Palariccione per il suo show ‘Dal sogno al successo’

Riccione – Da ieri Daniele Di Benedetti, public speaker e autore di best seller, è tornato al Palariccione per la quinta edizione del suo show “Dal sogno al successo”, a metà fra un concerto e un corso di formazione, nel quale racconta, parla, canta, salta davanti al suo pubblico in una maratona che si concluderà domenica 17 marzo.

Sono 1.400 le persone che sono riuscite ad assicurarsi uno dei biglietti che in un solo mese, dal momento della messa in vendita, sono andati in sold out.

Giovani e non, mamme, papà, figli, lavoratori, studenti, il pubblico che segue Daniele Di Benedetti è enormemente variegato, e questo si può comprendere non solo dalle presenze all’evento, ma anche consultando la sua community online composta da oltre 800 mila follower, fra Facebook, Instagram e YouTube.

“Dal sogno al successo” si svolge nella struttura congressuale del Palariccione, abilmente inserita nel contesto turistico di una città i cui punti di forza sono da sempre la grande cordialità e professionalità, molto apprezzate dai partecipanti, fin dalla prima edizione.

Daniele Di Benedetti è l’autore di “Ricordati di sorridere”, il suo ultimo libro edito dalla Mondadori, giunto alla settima ristampa con oltre 50.000 copie vendute. Il messaggio ai lettori è trasparente, incisivo e incentrato innanzitutto sullo sviluppo interiore della persona, ancor prima che sul raggiungimento di un successo materiale. E questo è ben riscontrabile ascoltandolo dal vivo quando, pur banalizzando, afferma che “Dobbiamo tornare a vedere le opportunità della vita…”, “Sei più felice quando hai un sogno che non quando lo realizzi… e tutti noi meritiamo un sogno.”, “Se la vita ti mette alla prova, è in quei momenti, quando tutto sembra andarti contro, che devi ricordarti che più grande è la sfida e più glorioso sarà il trionfo.”

Durante lo show, l’autore ha presentato DAN, il primo fumetto con taglio educativo, una nuova forma di insegnamento completa che fornisce ai lettori lezioni di vita, schemi mentali e soluzioni pratiche per affrontare il proprio percorso al meglio, raccontando la battaglia invisibile tra la voce interiore, positiva e negativa, delle persone.

I PARTECIPANTI LO RINGRAZIANO, ECCO I LORO POST

Daniele è sicuramente un grande motivatore, le cinque edizioni alle quali hanno assistito oltre 6.000 persone ne sono la dimostrazione, insieme ai riscontri che si possono ottenere parlando con i partecipanti oppure leggendo i loro post:

“Ho affrontato questo viaggio in solitaria. C’è l’ho fattaaaaaa. E per me è una gran vittoria con me stessa perché oggi ho vinto una delle mie paure. Mesi fa, se mi avessero detto che sarei partita in treno da sola, verso una città sconosciuta per partecipare a un evento con 1400 persone dove non conosco nessuno, non ci avrei creduto.”

“Alla fine della scorsa edizione, seduta in un angolo del Palariccione chiedevo scusa a me stessa, promettendomi di riprendere in mano la mia vita, di riniziare ad amarmi… Uscita da quell’aula ho iniziato a vedere il mondo in modo diverso… I problemi reali non sono di certo spariti ma io ho iniziato a vederli sotto una nuova luce… Esattamente 6 mesi dopo l’universo mi ha risposto… Mostrandomi il mondo da questa prospettiva… Credeteci sempre ragazzi…”

“Vi penso. Fino a poco tempo fa vedevo tutto nero, da quando ho letto il libro di Daniele e faccio parte di questo gruppo, il mio atteggiamento è cambiato. Mi sento molto positiva e sento anche che le cose iniziano a mettersi al posto giusto.”

“Vorrei dire grazie alla vita.. grazie a Daniele che ha deciso di realizzare tutto questo nella sua vita… grazie ai svoltatori presenti in aula, che sicuramente faranno sentire i miei amici in famiglia… ragazzi sono felice di aver ripreso in mano la mia vitalità e vita… buon evento a tutti.”

“Che bomba ragazzi! Ho appena scoperto che domani dovrò fare un colloquio con un nuovo potenziale capo. Dove sono adesso la situazione non è delle migliori e, nonostante tutti i traguardi e gli obiettivi che ho raggiunto, quasi sicuramente dovrò ricominciare dalla “gavetta”. Prima di conoscere Daniele e voi tutti mi sarei fatto abbattere e mi sarei preoccupato come non mai, ora invece sono carico a molla e non vedo l’ora di dimostrare anche qui quanto valgo! Siete la mia forza!”

“Sono in clinica per un intervento ma lo affronto con positività grazie a Dani! Ricordiamoci di sorridere sempre.”