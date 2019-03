Addio a Valerio Nobili, primario del Bambino Gesù. Il cordoglio del Sip: “Incolmabile perdita”

ROMA – “La prematura scomparsa di Valerio Nobili e’ un’incolmabile perdita per la Pediatria italiana e internazionale. Medico preparato, competente e dedicato, ha sempre assistito con dedizione tutti i suoi pazienti. Ricercatore apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo per le sue innovative e solide ricerche era dotato di strardinarie capacita’ comunicative e didattiche”. Cosi’ Alberto Villani, presidente della Societa’ italiana di pediatria (Sip), ricorda il medico, primario di Epatologia, Gastroenterologia e Nutrizione all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, deceduto ieri.

“Valerio Nobili era la dimostrazione di come, da uomo di qualita’ superiore, si possa essere grandi scienziati ed eccellenti- conclude Villani- ma essere sorridenti, umani e accoglienti. Mancheranno le sue competenze, la sua professionalita’, la sua travolgente risata”.