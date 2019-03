“Closer”, “Chi m’ha visto” e “C’è posta per te”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film, people show e programmi d’intrattenimento non mancheranno in tv sabato 16 marzo. Da non perdere su Paramount alle 21.10 il film “Closer” con Julia Roberts, Jude Law e Natalie Portman.

Rai 1

Commedia con Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello. Martino è un ottimo chitarrista, collabora con grandi musicisti eppure è sconosciuto al grande pubblico. Stanco di restare dietro le quinte, decide di inscenare la propria scomparsa per attirare l’attenzione dei media e raggiungere l’agognato successo.

Rai 2

S.W.A.T. | 21.50

Serie tv poliziesca americana.

Rai 3

Sapiens | 21.45

Programma d’approndimento ambientale condotto da Mario Tozzi.

Rete 4

Miami Supercops (I poliziotti dell’8a strada) | 21.30

Film ad alto tasso di cazzotti e risate con Bud Spencer e Terence Hill.

Canale 5

C’è posta per te | 21.15

People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1

Minions | 21.15

Film di animazione spin-off di “Cattivissimo Me”.

I Minions hanno un solo scopo nella vita: servire il padrone piu’ cattivo al mondo, ma ogni volta, involontariamente causano la sua morte.

La7

Little Murders | 21.15

Serie televisiva francese di genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Tv8

Love Cafè | 21.30

Commedia romantica con protagonista Megan, un aspirante architetto che torna nella città in cui è cresciuta dove ritroverà Joe, un suo vecchio amore di gioventù.

Nove

I miserabili | 21.30

Film drammatico con Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman, Claire Danes. Ambientato nella Francia del XIX Secolo, “Les Misérables” racconta un’affascinante storia di sogni infranti e amore non corrisposto, sacrifici e riscatto.

Real Time

Body Bizzare | 21.25

Reality show che narra le storie di persone affette da patologie misteriose