VIDEO | Sci, il terribile incidente di Gisin durante la discesa in Val Gardena

ROMA – Bruttissima caduta durante la discesa libera in Val Gardena per lo svizzero Marc Gisin, 30 anni. Lo sciatore ha perso il controllo degli sci, cadendo privo di sensi per un lungo tratto di pista. Soccorso per oltre 20’ sulla neve, è stato prima intubato e poi trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano, dove avrebbe ripreso conoscenza.

Stando a quanto riferito dalla sorella Michelle, Gisin ha una frattura al bacino e le sue condizioni sono stabili.