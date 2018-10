Cibo, a Bologna ‘Oscar’ alle idee sostenibili. Poi largo ai wastebusters

BOLOGNA – Da città del cibo a città di riflessione sulla sua sostenibilità. È questo il cuore del Bologna award, Premio internazionale sulla sostenibilità agroalimentare, la rassegna promossa a Caab e Fondazione Fico con il contributo di Camera, di commercio, Comune, Città metropolitana e Regione. Di casa a Fico Eataly world da sabato 13 fino a domani, Giornata mondiale dell’alimentazione, ieri, domenica, si è svolta la cerimonia di assegnazione del Bologna award, il premio che indaga (e premia) le idee più innovative e di ampio respiro sul tema della sostenibilità del cibo.

La giornata si è aperta alla mattina, con tanto di cornetti per la colazione, e l’inaugurazione della mostra di Altan su spreco e cattive abitudini ‘da supermercato’ negli spazi della Fondazione Fico, per poi proseguire nel pomeriggio in Arena centrale con gli incontri sul tema. Dall’incontro “Sfogliando il cibo. Mangiare come atto di cultura” tra lo scrittore e agronomo Antonio Pascale con la docente di Discipline demo-etno-antropologiche Elisabetta Moro, dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in cui si sono ripercorse le tappe storiche dell’alimentazione dell’uomo e del problema della gestione delle risorse, alle considerazioni che hanno portato all’ideazione e al lancio di un nuovo format radiofonico per sensibilizzare sulla gestione del cibo ed evitare gli sprechi: è il dialogo tra i due “Wastebusters”, cacciatori di sprechi alimentari, Andrea Segrè, presidente di Fondazione Fico e fondatore di Spreco zero-Last minute market, e Massimo Cirri conduttore della trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2.

Cirri e Segrè hanno presentato appunto la rubrica “Piatto pulito, buon appetito!” che all’interno di Caterpillar parlerà delle buone pratiche anti-spreco alimentare, sulle orme della fortunata campagna “M’illumino di meno”, partita proprio dai microfoni della radio. Energia elettrica e cibo: temi diversi, ma ugualmente con l’obiettivo comune di evitare gli sprechi.

I premiati

Ed ecco le premiazioni: primo posto in assoluto a Sunita Narain, direttrice della ong Cse-Centro per la scienza e l’ambiente. L’ambientalista indiana, che ha ricevuto il premio collegata via Skype (ma sarà fisicamente a Bologna a fine novembre per ritirarlo), nel 2016 è stata inserita dalla rivista Time tra le 100 personalità più influenti della Terra, e ha ispirato, comparendo anche come protagonista, il documentario “Before the flood” di Leonardo Di Caprio, con la fortunata colonna sonora composta da Trent Reznor (Nine Inch Nails) e Mogwai.