Al via viaggio a cavallo Venosa-Bernalda, Don Buccarello: “Coltiviamo futuro”

VENOSA (PT) -“Un viaggio è importante non per la meta da raggiungere, ma per tutto quello che si vive durante il percorso”. Lo ha detto don Gino Buccarello, ministro provinciale dei Trinitari e direttore del centro di riabilitazione di Venosa e Bernalda, prima della partenza del decimo viaggio a cavallo organizzato dai preti trinitari per alcuni degli ospiti del centro. Una carovana di cavalieri un po’ speciali che attraverserà da oggi al 21 settembre il cuore della Basilicata (da Venosa a Bernalda, passando per Spinazzola, Castel del Monte, Gravina di Puglia, Matera, Ginosa e Montescaglioso).

“Questi ragazzi- ha continuato- durante la preparazione hanno dimostrato tanto impegno e tanta passione, ma non solo hanno dimostrato anche che possono facilmente superare ogni limite. É un messaggio che ci danno, una lezione di vita e per ciò quest’anno abbiamo voluto che questo viaggio iniziasse da una scuola (Istituto tecnico commerciale e per geometri ‘Ernesto Battaglini’ di Venosa) da un luogo dove si coltiva il futuro. Per dare a questi studenti un messaggio di speranza, anche quando ci sono le difficoltà non bisogna rassegnarsi, abbiamo tutte le possibilità per superarle; sopratutto se ci aiutiamo, se ci sosteniamo, se facciamo comunità il cammino diventa meno faticoso”, ha concluso.

SINDACO DI VENOSA: “QUI SI INTEGRA”

“Oggi per Venosa è una giornata particolare così come lo sono tutti i giorni. Venosa è la città dell’accoglienza e oggi si concretizzano gli inizi di due manifestazioni importanti”. Così il sindaco Venosa, Tommaso Gammone, oggi alla partenza dell’iniziativa organizzata dai Padri Trinitari. “Il primo è il viaggio a cavallo- aggiunge alla Dire il sindaco- con cui ragazzi con disabilità e diversità si cimentano in una passeggiata a cavallo attraversando comuni della Basilicata e la Puglia mettendo in luce quanto questi ragazzi attraverso lo sport riescono a integrarsi e a manifestare quali sono le loro capacità anche perché non è da tutti fare 250 chilometri a cavallo. La seconda oggi pomeriggio e domani- prosegue ancora Gammone- avrà inizio la ‘Special olimpics’ nella quale ragazzi con una disabilità mentale riescono a fare giochi e a integrarsi con gli altri e nelle comunità”. Il sindaco poi conclude: “Il ruolo dei Padri Trinitari a Venosa è fondamentale avendo manifestato sempre nella nostra città la missione di accogliere ragazzi con diversità e disabilità”.