Resistenza, a Bologna un fumetto a metà tra nazismo e bullismo

La ‘prima’ Emilia è Oriana Fallaci che, da giovane ragazzina a Firenze, divenne staffetta del Partito d’Azione, vivendo i mesi dell’attività clandestina, dell’arresto e delle torture a suo padre (membro del partito) e liberazione della città. “Il Partito d’azione fu un movimento piccolo piccolo ma estremamente importante- spiega Luca Alessandrini, direttore dell’Istituto Parri di Bologna- ebbe vita breve, dal 1942 al 1947, ma rappresentò una testimonianza ‘iperattiva’ di costruzione della democrazia dal basso. Tutti i suoi componenti, per lo più di estrazione liberal democratica discutevano sempre animatamente, ma proprio per questo gli azionisti lasciarono un segno importante”.

La resistenza, intesa in senso generale, “deve essere una battaglia culturale fatta di tanti piccoli gesti, a partire dal rispetto dei diritti e il riconoscimento dell’uguaglianza sostanziale”, dice Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro di Savena, Comune che ospiterà l’esposizione dal 3 al 18 maggio. L’obiettivo dei fumettisti è “far fronte a qualunque ingiustizia, che sia l’invasione nazista o il bullismo e proprio per questo vogliamo che il paragone tra i due fenomeni sia provocatorio”, dice D’Onofrio, che ha curato i testi del fumetto.

Il target di riferimento “sono i ragazzini in fase pre adolescenziale, dagli 11 anni in poi, perchè crediamo che ci sia ancora poco materiale ‘informativo’ rivolto a quella fascia d’età”, aggiunge Corazza che invece ha fatto le illustrazioni. Il fumetto rientra nel progetto “Pochi ma buoni, il Partito d’azione in Emilia-Romagna” sostenuto dalla Regione.