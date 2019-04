Tg Lazio, edizione del 15 aprile 2019

ROMA, NUOVO COLPO AL CLAN CASAMONICA: 23 MISURE CAUTELARI

Nuovo colpo a Roma nei confronti del clan Casamonica: ventitre le persone raggiunte da misure cautelari dai Carabinieri nel corso dell’operazione ‘Gramigna bis’. Gli indagati sono ritenuti responsabili di estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, spaccio di stupefacenti. Reati in buona parte commessi con l’aggravante del metodo mafioso. Tra gli arrestati anche esponenti dei clan Spada e Di Silvio. Tra le persone arrestate anche nove donne che avevano preso il posto degli uomini finiti in carcere nei mesi scorsi.

SALVINI: “NON HO IN TESTA SINDACI, MA VORREI ROMA PIU’ CURATA”

Nuovo botta e risposta tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sul futuro della Capitale. “Salvini vuole Roma? Pensiamo a lavorare” ha risposto la sindaca a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Banca Mediolanum. Ma il vice premier leghista, dopo aver affermato ieri che “non ci vuole uno scienziato per portare via la ‘monnezza’”, oggi ha aggiunto: “Non ho in testa sindaci o vice sindaci, ma vorrei che Roma fosse più curata. Se si votasse domani non inviterei più a scegliere Cinque stelle”.

METRO A, ENTRO FINE SETTIMANA RIAPRIRA’ STAZIONE ‘SPAGNA’

Entro questa settimana riaprirà la stazione della metro A di Piazza di Spagna. Lo ha annunciato oggi il dirigente di Atac, Franco Middei, nel corso della commissione capitolina Trasporti. Otis, azienda produttrice delle scale mobili, ha finito i controlli su quattro impianti. Ora saranno i tecnici dell’organismo del ministero dei Trasporti a dover dare il via libera per la riapertura. Ma, secondo Atac, non dovrebbero esserci altri problemi. Per la stazione ‘Repubblica’ la stessa procedura partirà la prossima settimana. “‘Barberini è invece ancora sotto sequestro e ci vorrà piu tempo” ha concluso Middei.

STADIO ROMA, COMMISSIONE RINVIA PARERE SU DELIBERA ANNULLAMENTO

Parere rinviato in Commissione capitolina Sport sulla delibera Grancio-Fassina relativa all’annullamento del pubblico interesse sullo stadio della Roma a Tor di Valle. Mmancano i pareri degli uffici, tra cui Mobilità, Lavori pubblici e Sport. Contrario il dipartimento Urbanistica e favorevole quello del Patrimonio. Intanto la cofirmataria della proposta di delibera, Cristina Grancio, ha letto il parere dell’Avvocatura capitolina, secondo cui la scelta di realizzare un impianto in un’area non edificata richiede un’adeguata motivazione per evitare una possibile violazione di legge.