VIDEO | Operazione ‘Gramigna bis’, arresti nel clan Casamonica e Spada

ROMA – Dalle primi luce dell’alba, circa 150 carabinieri del Comando provinciale di Roma, con l’ausilio di unita’ cinofile, un elicottero dell’Arma e del personale dell’VIII Reggimento Lazio, sono impegnati fra Roma e provincia, nonche’ in varie regioni d’Italia, per eseguire 23 misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale Antimafia, nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti alle famiglie Casamonica, Spada e Di Silvio, tra i quali 7 donne, ritenuti responsabili, in concorso fra loro e con ruoli diversi, di estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, spaccio di stupefacenti e altro, reati per buona parte commessi con l’aggravante del metodo mafioso.

Le indagini costituiscono la prosecuzione dell’operazione ‘Gramigna’ che, la scorsa estate, ha gia’ interessato 37 appartenenti al clan Casamonica.