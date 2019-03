Il 4 congresso Arir: temi e obiettivi del maggior evento internazionale sulla riabilitazione respiratoria - DIRE.it

Si apre tra pochi giorni a Treviso il 4° Congresso Internazionale dell’Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria (ARIR). Oltre 300 operatori sono attesi dal 21 al 23 marzo prossimi per confrontarsi sul tema ‘La tecnologia al servizio della clinica: suggerimenti dal passato per scommettere sul futuro”. In questa intervista Andrea Lanza (Vicepresidente ARIR e Presidente del Congresso) illustra scopi ed obiettivi dell’evento ed anticipa i contenuti di rilievo del simposio.

LEGGI ANCHE: Arir: 30 anni dell’associazione, tra storia e innovazione