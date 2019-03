Tg Lazio, edizione del 15 marzo 2019

‘FRIDAYS FOR FUTURE’, CORTEO A ROMA A SOSTEGNO DI GRETA

Studenti, bambini e ragazzi di ogni eta’ si sono ritrovati questa mattina, davanti al Colosseo, per partecipare ai ‘Fridays for future’, la mobilitazione sui pericoli connessi ai cambiamenti climatici ispirata dalla 16enne svedese Greta Thunberg. Al corteo nessuna bandiera o slogan di partito, ma solo cartelli, bandiere, cori e un ultimo disperato allarme: “Salviamo il mondo, non ce ne e’ un altro di riserva”. Durante la manifestazione piccola contestazione per il sindaco di Roma, Virginia Raggi, accusata di fare campagna elettorale.

INCENDIO A PIAZZALE CLODIO, BUS IN FIAMME AL CAPOLINEA

Ancora un autobus in fiamme a Roma. E’ accaduto intorno alle 23 di ieri a piazzale Clodio. A prendere fuoco un autobus della linea 69 fermo al capolinea. Le fiamme hanno danneggiato anche un veicolo in sosta che si trovava nelle vicinanze. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio.

Sul posto la Polizia di Stato e una pattuglia della Polizia Locale che ha chiuso la strada per motivi di sicurezza. Da accertare le cause dell’accaduto.

AL VIA IL ‘PANINI TOUR UP!’, FIGURINE CALCIATORI INVADONO OSTIA

Arriva per la prima volta a Ostia il ‘Panini Tour Up!’, la grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione ‘Calciatori 2018-2019′. L’appuntamento e’ per domani e domenica a piazza dei Ravennati dalle 10 alle 19. Decine di migliaia di collezionisti potranno scambiare le proprie figurine e misurarsi con giochi a premio. “Le figurine sono un gioco e un importante strumento di socializzazione- ha sottolineato l’assessore comunale allo Sport, Daniele Frongia, presentando l’evento- Siamo ben contenti che la Panini abbia scelto Roma”.

AMATRICE, CORECOM PREMIA EMITTENTI REGIONALI SU RACCONTO SISMA

Il Comitato regionale per le comunicazioni ha premiato oggi le emittenti che hanno vinto il premio ‘Raccontare per ricorstruire’, rivolto alle radio e alle tv locali che meglio hanno saputo raccontare lo sforzo di rilancio dei comuni colpiti dal sisma. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Paola Spadari, e il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, che ha ricordato come “i media siano stati fondamentali per Amatrice perche’ hanno permesso di accendere la luce sul dramma che stava vivendo questo territorio”.