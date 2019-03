Tg Scuola, edizione del 15 marzo 2019

Sfide, a Milano il salone della scuola inclusiva

‘Sfide’, il salone dedicato alla scuola organizzato all’interno della fiera ‘Fa la cosa giusta’, è stato un successo. Al suo secondo anno di realizzazione, il salone ha visto la partecipazione di insegnanti, dirigenti scolastici e studenti alle prese con conferenze, laboratori e stand da visitare.

Romanae Diputationes, premiati gli studenti filosofi

Un auditorium pieno di ragazzi da tutta Italia che si sono sfidati per il concorso di filosofia Romanae Disputationes. La sesta edizione, dedicata al desiderio, si è conclusa all’Alma Mater Studiorum di Bologna con le sfide finali, le premiazioni e alcuni workshop e interventi da parte dei professori Carmelo Vigna e Costantino Esposito. Tesine e video presentati dagli studenti ma anche vere e proprie battaglie di dibattito filosofico, in cui i gruppi si sono affrontati davanti a una platea di centinaia di coetanei, oltre a docenti e filosofi. Il tema del desiderio ha dato lo spunto ai giovani partecipanti per affrontare argomenti come le relazioni, la speranza, l’amore, gli incontri e l’altro diverso da noi.

Al Flacco di Portici arriva l’Erasmus

‘The stories of the songs’, progetto Erasmus con Turchia e Repubblica Ceca, è entrato nel vivo al liceo Quinto Orazio Flacco di Portici per la terza tappa di un tour all’insegna dello scambio interculturale. Una trentina di studenti, accompagnati dai loro professori, sono stati accolti nel liceo Vesuviano per una giornata dedicata alla condivisione della cultura italiana e napoletana. ‘The stories of the songs’ è un progetto di durata biennale il cui obiettivo è promuovere lo scambio di buone pratiche tra i Paesi coinvolti e quello di potenziare le competenze linguistiche dei partecipanti.

Studenti a lezione di intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è un’opportunità per apprendere competenze chiave per il mondo del lavoro. È questo il messaggio mandato a Milano ad una sessantina di studenti lombardi che hanno partecipato a una lezione dedicata all’argomento. Due classi terze dell’IIS ‘Marelli-Dudovich’ di Milano, un gruppo misto dell’IIS ‘Caterina da Siena’ di Milano, e una seconda dell’IIS ‘Jean Monnet’ di Mariano Comense sono state infatti in visita alla Microsoft House di Milano per ‘Ambizione Italia per la Scuola’. Nei giorni della ‘Milano Digital Week’, il programma di ‘Fondazione Mondo Digitale’ e Microsoft, dal 2018, punta ad avvicinare 250mila studenti alle opportunità del digitale con il duplice scopo di creare le competenze più richieste nel mondo del lavoro oggi e dunque contribuire a risolvere il problema della disoccupazione giovanile.

Dalle scuole:

Scuola media Belvedere di Napoli

Una giornata dedicata all’integrazione per gli studenti della scuola che hanno accolto i bambini del centro di accoglienza Laila.

Liceo Malpighi di Bologna

Cinque studenti hanno partecipato alla FabLearn Conference sull’educazione creativa presso la Columbia University di New York.

Scuola media Caffaro di Genova

Studentesse protagonista dello spettacolo teatrale “Racconti di donne” portando in scena le storie delle mamme, delle zie e delle nonne della scuola.

Istituto Marino-Guarano di Napoli

Le donne scienziate protagonisti dell’incontro che ha visto protagonisti gli studenti della scuola.

Istituto Marco Polo di Rimini

Gli studenti studiano e valorizzano il patrimonio culturale del territorio con il progetto ‘Io vivo nel bene! E Tu?’

Liceo Galilei di Catania

Studenti, docenti e genitori hanno incontrato la polizia postale per parlare di cyberbullismo e dei percorsi di educazioni necessari per prevenirlo.

Istituto Avogadro di Torino

Al via AvoRosa il progetto delle studentesse del liceo torinese.