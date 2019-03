“Lo chiamavano Jeeg Robot”, “Ritorno al Futuro”, “The Wolf of Wall Street”: tutti i film stasera in tv

ROMA – Il cinema la fa da padrone il 15 marzo in tv. Da non perdere su Rai 3 il film vincitore di 7 David nel 2016 e di due Nastri d’Argento “Lo chiamavano Jeeg Robot” con Claudio Santamaria e Luca Marinelli, mentre su Tv 20 spazio al classico senza tempo “Ritorno al Futuro”.

Su Rai Movie alle 21.10 altro titolo degno di nota con lo ‘Scorsesiano’ “The Wolf of Wall Street”.

Rai 1

SanremoYoung – La semifinale| 21.25

Antonella Clerici in compagnia di un mito, John Travolta, per una sera conduttore d’eccezione, presenta l’avvincente teen talent dedicato alla musica: SanremoYoung.

Rai 2

N.C.I.S. | 21.20

Serie televisiva poliziesca statunitense.

Rai 3

Lo chiamavano Jeeg Robot | 21.20

Nella Roma contemporaea Enzo Ceccotti è un piccolo delinquente che, per puro caso, entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli procura una forza sovrumana. Ombroso, introverso e chiuso in sé stesso, l’uomo decide di usare il suo “superpotere” per agevolare la sua carriera criminale. Ma un giorno incontra Alessia, una ragazza che si è convinta che lui sia Jeeg Robot d’acciaio, l’eroe del famoso cartone animato giapponese, in carne ed ossa. E tutto cambia.

Rete 4

Quarto Grado | 21.25

Programma di approfondimento su casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

Ciao Darwin | 21.40

100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria.

Italia 1

Hitman: agent 47 | 21.25

Film tratto dalla serie di videogiochi Hitman. L’agente 47 e’ in cerca di Katia, la figlia dello scienziato che lo ha creato per essere un assassino.

La7

Propaganda Live | 21.15

Programma di approfondimento e satira politica condotto da Diego “Zoro” Bianchi.

Tv8

Italia’s Got Talent | 21.30

Torna il talent piu’ imprevedibile di sempre: Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano valutano straordinari talenti che si esibiscono in prove spettacolari e sorprendenti.

Nove

I Migliori Fratelli di Crozza | 21.25

Il meglio delle satira politica del programma condotto dal comico Maurizio Crozza.

Real Time

Cake Star – Pasticcerie in sfida | 21.10

A caccia delle migliori pasticcerie d’Italia con Damiano Carrara e Katia Follesa.