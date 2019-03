Global Strike for Future: venerdì studenti in piazza in tutta Europa, ecco il programma

ROMA – Venerdì 15 marzo anche in Italia sarà Global Strike for Future, con gli studenti di scuole e università che si uniranno allo sciopero proclamato in tutto il mondo dai giovanissimi attivisti che, sulla scia delle pacifiche proteste del venerdì della sedicenne Greta Thunberg, stanno manifestando per chiedere ai governi interventi urgenti sui cambiamenti climatici.



Roma, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo. Lo sciopero degli studenti “per il futuro” attraverserà la penisola da Nord a Sud, con iniziative, cortei e marce. Nella Capitale la giornata, organizzata da Fridays For Future-Roma, si aprirà alle 10,30 con il ritrovo davanti alla fermata Colosseo della metro B, da dove partirà una passeggiata fino a piazza Madonna di Loreto. Proprio qui, alle 11 partirà il programma della mattinata con musica dal vivo e gli interventi del geologo Mario Tozzi e di studenti di ogni età, dalle elementari all’università.



A Milano i giovanissimi attivisti attraverseranno la città con una marcia per il clima che partirà alle 9,30 da largo Cairoli e arriverà a piazza della Scala, dove, dalle 11 alle 13, è prevista la manifestazione. A Bologna studenti, professori, famiglie, sono invitati all’incontro di piazza Maggiore dalle 9, mentre a Firenze, alla stessa ora, ci sarà il raduno in piazza Santa Croce, da dove partirà una manifestazione (percorso ancora non fissato).



Scendendo al Sud, Fridays for future-Napoli chiama a raccolta la Campania in piazza Garibaldi per le 9. No all’esposizione di loghi di partiti politici e organizzazioni, sottolineano, “per evitare strumentalizzazioni”, sì a cartelli e striscioni. A Palermo previsto il concentramento per le 9 in piazza Verdi, da dove partirà un corteo che si dirigerà al Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, per “portare il nostro messaggio non solo alla Regione e alle amministrazioni, ma al nostro Governo Nazionale”. Consigliato da FFF-Palermo un indumento verde.



Tra le realtà che hanno aderito allo sciopero degli studenti anche Masse Marmocchi e Bike to School, il ‘movimento’ di genitori che si riuniscono per accompagnare i loro figli a scuola in bici. Saranno presenti in piazza della Scala a Milano, piazza Madonna di Loreto a Roma, piazza Garibaldi a Napoli e piazza Arbarello a Torino. La giornata sarà accompagnata dagli hashtag #FridaysForFuture #ScioperoMondialeperilFuturo #climatestrike.



“Tre anni dopo la firma dell’Accordo di Parigi, le promesse che ci sono state fatte devono ancora trasformarsi in azioni- si legge sulla pagina Facebook dell’evento nazionale- Dobbiamo accelerare la transizione verso un’Italia senza emissioni di gas serra. Sono sempre più numerosi i cittadini che vogliono aria più pulita, meno plastica nei nostri oceani, più energia da fonti rinnovabili, un futuro sostenibile per i bambini, in breve più risolutezza politica per il pianeta”.

“Il 15 marzo facciamo appello per una politica climatica più ambiziosa a livello globale, europeo e nazionale- continua Fridays For Future-Italy, promotrice dell’evento assieme a Lav, Federconsumatori, Legambiente Onlus, Rete degli Studenti Medi, Isde-Associazione Medici per l’Ambiente, Udu-Unione degli Universitari, Movimento per la Decrescita Felice, Marevivo Onlus e coordinamento Nazionale No Triv- Gli scienziati sottolineano che il riscaldamento globale non deve superare 1,5°C, al fine di evitare grandi disastri”.

“Ci resta poco tempo. Un gran numero di Paesi e organizzazioni già richiede misure senza precedenti, in modo che questo limite possa essere rispettato. E questo attraverso una transizione socialmente giusta, su misura per tutte le persone. Scendiamo in piazza per la giustizia climatica, in Italia e nel mondo. Sarà un evento storico, un evento per studenti e professori, un evento per famiglie, un evento pacifico e non violento. Saremo tutti uniti per il clima- concludono- Tutti uniti per garantire un futuro”.