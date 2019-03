DirEuropa 15 marzo - DIRE.it

Il Parlamento britannico ha detto no all’ipotesi di un ‘no deal’, ossia l’uscita dall’Unione Europea senza alcun accordo. L’emendamento è passato con 312 voti a favore contro 308. Il testo era stato promosso trasversalmente da moderati e laburisti per forzare la mano al governo. Il voto è stata l’ennesima sconfitta per la prima ministra Theresa May, che già martedì scorso aveva dovuto incassare la bocciatura sul nuovo accordo negoziato con l’Unione Europea. La mozione approvata, però, non è vincolante e in alcune circostanze il Regno Unito potrebbe comunque trovarsi fuori dall’Unione Europea senza un accordo. L’unico modo per evitare con sicurezza un ‘no deal’ è revocare l’articolo 50 e quindi rinunciare a Brexit.