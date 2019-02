La Lega del Nord e quella di Capitan Salvini

ROMA – Capitan Salvini non si tocca. Non si troverà mai un leghista che di questi tempi si metta a discutere la sua linea, finora vincente e piena di risultati. Però… però anche Capitan Salvini si sta giocando il collo. Perché la partita dell’autonomia rivendicata a colpi di referendum dalla Lombardia e dal Veneto, madre di tutte le battaglie leghiste e traguardo di tanti anni di lotta, fatte le dovute valutazioni non coincide con la strategia del ministro dell’Interno. Che, ricordano sempre al Nord, è di Milano, città governata dal centrosinistra. Il Capitano, insomma, non viene da quei territori dove anche l’aria che si respira sa di Lega. È questione di strategia: di chi pensa a portare a casa il suo ‘bottino’ in chiave regionale, cioè più risorse da tenere per sé e non dare a quei scrocconi e fannulloni del Sud; e Salvini che si sta battendo per creare la sua Lega nazionale, che parla a tutta Italia e raccoglie voti in ogni strato. Come farà? Certo è che se Lombardia e Veneto non porteranno a casa l’autonomia saranno guai, per i governanti locali ed anche per i leader nazionali. Una partita che si gioca sul filo del rasoio e sulla quale il M5S ha già deciso di mettersi di traverso. Per un semplice fatto: loro i voti li prendono soprattutto al Sud.