Donne, il gruppo Nuti cerca la camionista del 2019. E quest’anno si vota online

BOLOGNA – Mimose, parole gentili ma non solo. La festa della donna viene festeggiata anche premiando le donne che fanno lavori insoliti, come le camioniste. Riecco ‘Sabo Rosa 2019‘, il tradizionale concorso che da dieci anni viene lanciato – in occasione della festa della donna- dal Gruppo Roberto Nuti di Bologna, azienda che produce ammortizzatori per mezzi pesanti:

L’obiettivo dell’iniziativa è premiare una lavoratrice del mondo dei trasporti: in gara ci sono in primis autiste di camion, bus o autoscale, e poi titolari di autofficine, dirigenti aziendali, segretarie ma anche persone impiegate in altri step della filiera, come la produzione o i ricambi. Cosa c’è in palio? Come da consuetudine un esemplare unico dell’ammortizzatore Sabo (rigorosamente tinto di rosa) e un pranzo.

Quest’anno, annuncia l’azienda, il numero delle candidate che si contendono il premio è già un record (sono ben nove) e così la prima parte della gara si svolgerà con una votazione online su un’apposita pagina di Sabo.it: è possibile farlo da oggi e fino alle ore 12.30 di giovedì 28 febbraio: per ogni partecipante c’è una fotografia e una breve descrizione. Tra le tre più votate, poi, una giuria decreterà la vincitrice.

Le vincitrice delle precedenti edizioni: