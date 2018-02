Regionali, da Uhlman a Camilleri a Franzen: ecco cosa leggono i candidati nel Lazio

ROMA – Che la classe politica e dirigente italiana legga pochi libri è cosa nota. Non siamo certo negli Stati Uniti dove, a parte Trump – di cui si parla più per i libri scritti su di lui che per quelli letti – ai presidenti è sempre piaciuto essere immortalati con un libro in mano: da Kennedy a Reagan, da Clinton a Obama, nessuno si è sottratto a questo rito. Deve averla pensata così anche il presidente francese, Emmanuel Macron, che per il ritratto ufficiale si è fatto fotografare vicino alle ‘Memorie di guerra’ di De Gaulle, e a due volumi di Stendhal e Gide. Un tempo anche i politici italiani – vengono in mente Amato, Andreotti, Martelli, Diliberto – erano forti lettori e frequentavano sia le librerie tradizionali che quelle antiquarie. Per i politici di oggi, invece, in particolare i trenta-quarantenni, sembra non essere più così. A meno di tre settimane dalle elezioni regionali, l’agenzia Dire ha chiesto ai candidati quali sono gli ultimi libri letti o i loro scrittori preferiti.