Stadio della Roma, Lanzalone si dimette. Raggi in aula no ma a Porta a porta sì

ROMA – In data odierna l’avvocato Luca Alfredo Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente del Consiglio di amministrazione di Acea SpA. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21 giugno 2018, assumerà le opportune determinazioni al riguardo. Lo fa sapere Acea in una nota.

Lanzalone, uomo molto vicino a Beppe Grillo e Davide Casaleggio, è coinvolto nell’indagine che ha portato all’arresto di 9 persone nella vicenda riguardante la costruzione dello stadio della AS Roma. Secondo quanto ricostruito dai pm, Lanzalone avrebbe intascato una tangente da 100mila euro, versata dal costruttore Parnasi “per ottenere favori nel mondo 5 stelle”.

Prima di collaborare con l’amministrazione capitolina sui dossier Stadio e Acea, azienda di cui era stato nominato presidente dalla sindaca Raggi, Lanzalone aveva lavorato per il sindaco pentastellato di Livorno, Filippo Nogarin, per il salvataggio di Aamps, l’azienda locale dei rifiuti.

RAGGI DISERTA L’AULA, E’ POLEMICA

Questo pomeriggio la sindaca Virginia Raggi ha dato forfait alla discussione in aula in Campidoglio sulla vicenda dell’inchiesta sulla realizzazione dello stadio. E questo ha fatto arrabbiare molti, a maggior ragione visto che invece stasera Raggi non mancherà a Porta a porta (a cui invece ha dato ‘buca’ Luigi Di Maio). Il Pd, alla fine, per protesta, ha abbandonato l’aula facendo così finire in anticipo la seduta.

ONORATO: GRAVE ERRORE ASSENZA RAGGI DA AULA

“Mi auguro che tutti i coinvolti possano dimostrare la loro estraneità ai fatti. Detto questo credo che sia estremamente sbagliata la mancata presenza in Aula della sindaca Raggi. Ad oggi è evidente che la discontinuità non esiste, questo è uno schiaffo definitivo a oltre 3 milioni di abitanti della Capitale, ma anche a tutto il Paese. La sindaca dovrebbe chiarire se Lanzalone lo ha nominato lei o se veramente le è stato imposto: in questo caso spieghi che senso hanno la volontà popolare e questo Consiglio comunale”. Lo ha detto il capogruppo della Lista Marchini in Campidoglio, Alessandro Onorato, intervenendo in Assemblea capitolina.

PD: RAGGI VA A ‘PORTA A PORTA’, ABBANDONIAMO AULA

“La sindaca in capigruppo ci ha detto che aveva bisogno di un po’ di tempo per capire se poteva venire in Aula a riferire sulle vicende politiche. Non mi risulta che noi abbiamo una risposta. Stasera andrà a Porta a Porta, ma in aula Giulio Cesare ci vuole venire o no?”. Lo ha detto la consigliera della Lista civica RomaTornaRoma, Svetlana Celli, intervenendo in Assemblea capitolina. Duri i consiglieri del Pd: “Noi abbandoniamo l’Aula. Non è possibile che la sindaca vada a ‘Porta a Porta’ e non venga in Aula a riferire”, ha annunciato il capogruppo Giulio Pelonzi.

PD ABBANDONA, SEDUTA FINISCE IN ANTICIPO

Scioglimento anticipato per la seduta dell’Assemblea capitolina di oggi, convocata fino alle 20 ma chiusa prima delle 18. Dopo due ore di riunione della conferenza dei capigruppo e un giro di interventi delle opposizioni, il Pd ha abbandonato l’Aula per protesta contro la mancata presenza della sindaca Virginia Raggi, che era stata invitata a riferire sulle ripercussioni politiche dell’inchiesta riguardante lo stato della Roma, a partire dal destino dei vertici Acea.

Il tempo per l’approvazione di una manciata di provvedimenti a firma della maggioranza M5S e poi il presidente dell’Assemblea, Marcello De Vito ha tolto la seduta. Gli atti e le mozioni residui saranno ricalendarizzati nel prossimo Consiglio.

ANZALDI: DI MAIO SCAPPA DA TV PER EVITARE ALTRI SCIVOLONI?

“Di Maio annulla l’intervista a Porta a porta fissata solo poche ore fa. Il caso Lanzalone si aggrava e leader M5s scappa? Forse vuole evitare altri scivoloni come a Rtl. Se all’opposizione ci fossero stati loro, oggi alla Camera Di Maio sarebbe stato accolto al grido ‘Acea! Acea!'”. Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

MIBACT DISPONE ISPEZIONE

“In considerazione di quanto emerso di recente dai provvedimenti giudiziari cautelari che hanno investito l’iter procedurale relativo al procedimento autorizzativo per la realizzazione del progetto denominato ‘Nuovo stadio della Roma’ si chiede a codesto Segretariato di valutare l’opportunità di avviare una procedura ispettiva volta a verificare la linearità dell’azione di competenza degli organi periferici deputati alla tutela degli specifici interessi pubblici governati da questa amministrazione”. Con questa comunicazione il capo di gabinetto Tiziana Coccoluto ha richiesto al Segretariato Generale l’avvio di un procedimento ispettivo su quanto emerso dalle indagini della Procura di Roma sul progetto Nuovo Stadio della Roma.

