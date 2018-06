Prato, studente perde falange in officina durante l’alternanza scuola-lavoro

Mancanza di formazione e scarsa cultura della prevenzione caratterizzano l’intero mondo del lavoro e non solo i percorsi di stage

Secondo la rete degli Studenti medi e Fiom Cgil questi episodi paleserebbero “una mancanza di formazione e una scarsa cultura della prevenzione” che caratterizzano l’intero mondo del lavoro e non solo i percorsi di stage.

“Il progetto di alternanza scuola lavoro- affermano gli studenti, in una nota- dovrebbe essere un percorso didattico alternativo, che dovrebbe educare al valore del lavoro”. Invece, sottolineano, “mettere gli studenti in situazioni rischiose o in condizioni di sostituzione di mano d’opera non fa che accentuare una formazione basata sullo sfruttamento e sulla precarietà”.

Emilio Testa, segretario generale della Fiom Cgil di Prato, rincara: “Serve maggiore accortezza, le regole vanno rispettate scrupolosamente e deve essere sempre presente un tutor che segua i ragazzi soprattutto quando si tratta di ambienti e lavori potenzialmente rischiosi”. Inoltre, aggiunge, “è importante sensibilizzare sia le scuole che le aziende: tutti dobbiamo provare a dare il nostro contributo perché ci siano controlli rigorosissimi”.