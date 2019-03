Burioni: “Contro il morbillo facciano vaccino anche gli adulti”

BOLOGNA – Tutti i bambini vanno vaccinati contro il morbillo, ma devono farlo anche gli adulti, per “fare del bene a voi, perché sarete protetti da una pericolosa infezione, e fare del bene anche agli altri, perché impedirete al morbillo di circolare”. Dopo il caso della ragazzina riminese immunodepressa colpita dal morbillo, Roberto Burioni torna a lanciare un appello perché tutti si vaccino contro il morbillo. Compresi gli adulti. Dalla sua pagina Facebook, infatti, il medico stamane si rivolge un particolare agli adulti: “Se non siete certi di aver avuto il morbillo da piccoli, ed è difficile esserne certi, andate dal vostro medico e vaccinatevi”.





Burioni in un video-appello parla infatti di “brutte notizie” che arrivano dall’Emilia-Romagna, tra cui il caso di “una ragazza trapiantata di fegato che ha contratto questa pericolosissima malattia a Rimini”. Il morbillo, insiste Burioni, “non dobbiamo farlo circolare, in molti paesi non circola più, in Messico non circola più dal 1996“. E perché questo accada anche qui “prima di tutto dobbiamo vaccinare tutti i bambini, perché quello è il serbatoio, quella è la popolazione dove circola con maggiore intensità”. Ma non basta, sottolinea: “Dobbiamo vaccinare anche gli adulti, perché ci sono tanti bambini non vaccinati che ora sono cresciuti e che possono avere un ruolo molto pericoloso nella trasmissione della malattia”.

Citando l’immunità di gregge, il medico ricorda che “è quel famoso 95% che ci dà la garanzia che il virus non circoli”, e che “vale per tutta la popolazione”. Per questo, conclude, “cominciare a vaccinare i bambini è l’inizio, ma dobbiamo recuperare tutti gli adulti. Quindi questo è un appello a tutti gli adulti”.