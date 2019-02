Più autonomia (soldi) per Veneto e Lombardia: la Lega si gioca tutto

ROMA – Alla fine è arrivata. Stasera in Consiglio dei ministri si ufficializza la procedura, chiesta con referendum da Lombardia e Veneto, di avere più autonomia. Tradotto: le risorse di quelle Regioni devono rimanere ed essere investite tutte lì.

E le Regioni povere del Sud? Saranno costrette a spendere meno e meglio i loro soldi, senza aspettare i nostri dicono i ‘ricchi’ del Nord. Battaglia cruciale per la Lega di Matteo Salvini. Qui si gioca la tenuta (e la durata) del governo.

La Regione Campania, intanto, lancia l’allarme e chiama tutte le altre ad un nuovo Risorgimento. Il tema, per la verità, attraversa e spacca tutte le forze politiche: perché tutte hanno parlamentari eletti al Nord e al Sud.

Chiave di volta sarà il Movimento 5 Stelle. Al momento il dibattito è in corso e non è stata ancora presa una posizione ufficiale. Ma Salvini ha messo le mani avanti dicendo che l’accordo con Di Maio c’è già.

Bisogna cominciare presto, subito. Il 24 febbraio si vota in Sardegna. Lì la Lega punta a far man bassa, visto che ha già stretto l’alleanza col Partito Sardo d’Azione, forza storica del territorio. Salvini ci conta, tanto che oggi al ministero riceverà una folta delegazione di pastori sardi, in lotta per ottenere 1 euro per ogni litro di latte prodotto. Dalle stalle alle stelle.

