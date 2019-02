Tg Lazio, edizione del 14 febbraio 2019

RISSA TRA TIFOSI A MONTI, AL VAGLIO TELECAMERE E TESTIMONI

Paura e ancora violenza la scorsa notte a Roma, quando fuori da un locale nel rione Monti e’ scoppiata una rissa tra tifosi della Lazio e del Siviglia. Almeno una quarantina i giovani coinvolti. La Digos sta incrociando le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il raid che ha portato al ferimento di cinque persone, trasportate in ospedale con ferite d’arma da taglio. Si tratta di quattro tifosi spagnoli e di un cittadino americano che si sarebbe trovato coinvolto per caso.

ZINGARETTI PRESENTA OPEN DATA SU STATO SALUTE POPOLAZIONE LAZIO

L’11% dei residenti nel Lazio e’ di nazionalita’ straniera, mentre i minori sotto i 14 anni sono appena il 14%. Sono alcuni dei dati presenti nel nuovo Open data sullo stato di salute della popolazione del Lazio, presentato oggi dal governatore, Nicola Zingaretti. Sul sito sono tassi di ospedalizzazione, di mortalita’, di nascita, di patologie divise comune per comune. “Questo portale proietta il Lazio nel futuro- ha spiegato Zingaretti- Mettiamo a disposizione di tutti una mole di dati straordinaria”.

ROMA, RAGGI INAUGURA NUOVO MURALE SU MURO MUSEO CASAL DE’ PAZZI

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato questa mattina, a Casal de’ Pazzi, un murale realizzato in via Egidio Galbani, sul muro perimetrale del museo che conserva i resti di un Mammut. L’opera ricostruisce in maniera visionaria l’ambientazione naturalistica pre-esistente alla struttura, dal fiume alle folta vegetazione fino all’antico elefante. “Con questo murale dipinto dall’artista Jerico, mettiamo a segno un punto che dimostra ancora di piu’ l’attenzione per il quartiere” ha commentato Raggi.

VIGILI FUOCO A BAMBINO GESÙ: RISATE E REGALI A PICCOLI PAZIENTI

Una giornata di sorrisi e doni per i piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesu’. Grazie ai Vigili del Fuoco che hanno organizzato una serie di intrattenimenti: dalle foto scattate sul quad alla prova dell’estintore. Due Vigili si sono calati dal padiglione Giovanni Paolo II e poi hanno regalato una casetta da aggiungere all’area giochi. “Hanno portato sollievo e un aiuto concreto a chi sta male” ha commentato il direttore tecnologie e infrastrutture del Bambino Gesu’, Pietro Derrico.