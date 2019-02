“Invictus”, “The Founder” e “L’ora legale”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Serie tv, film e programmi di approfondimento protagonisti il 14 febbraio in tv. Tra gli appuntamenti da non perdere, questa sera su Iris in onda (ore 21.00) il film “Invictus – l’invincibile” di Clint Eastwood, storia di politica e sport nel Sud Africa di Nelson Mandela, interpretato da Morgan Freeman. Sempre per gli amanti del cinema, su Rai 3 “The Founder”, storia della nascita dell’impero di Mac Donald.

Rai 1

Che Dio ci aiuti 5 | 21.25

Serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, una ex galeotta che decide di salvare il convento nel quale vive trasformandolo in un moderno convitto universitario.

Rai 2

Popolo sovrano | 20.50

Programma di attualità e approfondimento condotto da Alessandro Sortino. Nella puntata di questa sera l’aggressione a Pescara al reporter Rai Piervincenzi

Rai 3

The Founder | 21.20

La vera storia di Ray Kroc, un venditore dell’Illinois, e del suo incontro con Mac e Dick McDonald, che negli anni Cinquanta avevano avviato un’attività di vendita di hamburger nella California del Sud. Kroc vide subito il potenziale per un franchising e fece di tutto per sottrarre la società ai fratelli creando un impero miliardario. Così nacque McDonald.

Rete 4

Freedom oltre il confine | 21.25

Programma di approndimento culturale, storico e scientifico condotto da Roberto Giacobbo.

Canale 5

“L’ora legale” | 21.21

Commedia lucidamente ironica e sferzante, vincitrice di 2 Nastri d’Argento. Protagonisti il duo comico Ficarra e Picone. In un paesino della Sicilia, la legalità durerà solo un’ora.

Italia 1

“Survivor” | 21.25

Thriller con Milla Jovovich e Perce Brosnan. Accusata di crimini che non ha commesso, Kate dovrà difendersi dalla polizia e da uno spietato killer.

La7

Piazzapulita | 21.15

Programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli.

Tv8

Europa League Lazio Vs Inter | 21.20

Il talento e la passione dell’Europa League raccontati da Anna billò e i suoi ospiti Adani, Ambrosini e Trevisani. in diretta le notizie sulle partite di inter e lazio e tutte le curiosita’ con fayna

Nove

Donne, regole e tanti guai | 21.15

Commedia Jane Fonda e Lindsay Lohan, quest’ultima nei panni di un’indisciplinata diciassettenne mandata dalla madre a trascorre le vacanze con una nonna bacchettona.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.