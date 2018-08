Vaccini, Di Maio: “M5S non è contro, vogliamo che si facciano”

ROMA – Sui vaccini “c’è un disegno di legge che sarà approvato nei tempi parlamentari, quindi il nuovo anno scolastico inizierà in regime decreto Lorenzin. La mamma che si vanta di aver falsificato l’autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galere. La legge va applicata, perché non si gioca con la salute”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in una intervista al Corriere della sera.