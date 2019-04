Zingaretti: “Il tratto distintivo della Lega è l’odio”. Salvini: “Allora gli italiani tutti pazzi”

ROMA – “È assolutamente falso che Salvini stia proponendo un modello di sviluppo del sistema Paese. L’unico elemento identitario di quella forza non è il lavoro, la sostenibilità, ma sono l’odio, la rabbia, la ricerca del capro espiatorio”. Lo afferma a Firenze il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, all’evento di avvio della campagna elettorale in Toscana.



“Questo non è solo inaccettabile dal punto di vista etico- aggiunge-, è anche profondamente stupido rispetto a persone che vogliono il lavoro. L’odio non crea prospettive di vita per le famiglie italiane, il lavoro. Agli italiani dategli il lavoro, non le pistole, non il doversi difendere da soli perché magari tagliano sulle forze dell’ordine e sulla difesa dell’ordine pubblico”.



SALVINI: IDENTITA’ LEGA L’ODIO? ALLORA TUTTI ITALIANI PAZZI

“Quindi gli italiani sono tutti matti”, risponde Matteo Salvini arrivando al gran premio di Formula E di Roma. “Con la Lega primo partito, che ha vinto in tutte le elezioni regionali che ci sono state, che ha i tre governatori più amati d’Italia”, elenca Salvini, “tutta questa roba è fondata sull’odio, sull’ignoranza, sull’egoismo, sulla paura? A sinistra non hanno capito nulla”.