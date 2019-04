“Ballando con le stelle”, “Io sto con gli ippopotami” e “Le Belve”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film, people show e serie tv non mancheranno nella prima serata di sabato 13 aprile. Per chi ha voglia di risate e cazzotti, invece, l’appuntamento è su Rete 4 con Bud Spencer e Terence Hill, mentre su Iris da non perdere, andrà in onda, il film “Le Belve” (ore 21.14) di Oliver Stone.

Rai 1

Ballando con le stelle | 20.35

Quattordicesima edizione per il dance show più popolare della tv, che schiera in gara tredici vip, in coppia con i migliori maestri di ballo. Conduce Milly Carlucci con Paolo Belli.

Rai 2

The Rookie | 21.20

Serie televisiva poliziesca statunitensecon con Nathan Fillion, Alyssa Diaz e Richard T.Jones.

Rai 3

Sapiens | 21.40

Programma d’approfondimento ambientale condotto da Mario Tozzi.

Rete 4

Io sto con gli ippopotami | 21.30

Bud Spencer e Terence Hill sono due amici, in Africa per un safari. Li’ decidono di contrastare il piano di un trafficante d’animali.

Canale 5

Amici di Maria | 21.15

Talent show ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre,coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.

Italia 1

Robinson Crusoe | 21.20

Spassoso film d’animazione dal romanzo di Defoe. La storia del naufrago Robinson Crusoe raccontata dal pappagallo Martedi’, che sull’isola diventa il suo migliore amico

La7

Little Murders | 21.15

Serie televisiva francese di genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Tv8

Nel cuore della tempesta | 21.30

Film drammatico che racconta la storia di una pilota di linea costretta ad un atterraggio di emergenza a causa di una forte tempesta. La compagnia aerea l’accusera’ di imperizia

Nove

Angel Eyes – Occhi d’angelo | 21.30

Film drammatico con Jennifer Lopez nei panni di una poliziotta dall’infanzia travagliata. Un giorno incontra un uomo tanto misterioso quanto triste, che le salva la vita.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.