Università, alla Cusano il seminario su pianificazione di impresa

ROMA – Venerdì 20 aprile all’Università Niccolò Cusano, nella sede di Roma in via Don Carlo Gnocchi 3, si terrà ‘La pianificazione d’impresa: dal budget al business plan’, un seminario condotto da Silvia Testarmata, professore associato di Economia aziendale dell’ateneo. I sistemi di pianificazione, programmazione e controllo permettono ai manager, ai vari livelli, di accertarsi che la gestione sia efficiente ed efficace per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’impresa. “Da anni mi occupo di pianificazione di impresa, business plan e start up- ha dichiarato la responsabile del convegno all’agenzia Dire- ed ho tenuto molti corsi e insegnamenti universitari a Tor Vergata, Unicusano, Luiss e in molti altri atenei su questi temi”. Il seminario, riservato agli studenti della quinta classe delle scuole secondarie di secondo grado, ha l’obiettivo di analizzare la fase di pianificazione e programmazione dell’attività dell’impresa, illustrando in dettaglio i principali strumenti di previsione strategica ed operativa utilizzati dai manager, quali il business plan e il budget. “L’obiettivo- ha sottolineato Testarmata- è di analizzare i due principali strumenti utilizzati dalle imprese nella pianificazione dell’attività: il business plan, quale strumento principe della pianificazione strategica e il budget, quale strumento fondamentale della programmazione dell’attività operativa e guida indispensabile per il management”. “Il seminario- ha concluso- è estremamente formativo e soddisfa una precisa esigenza degli studenti della quinta classe delle scuole secondarie di secondo grado, che porteranno all’esame di maturità Economia aziendale come materia, perché approfondisce uno dei tre argomenti principali dell’esame”.