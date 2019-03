ROMA – Domani alle 12, a Roma, presso la sede dell’Agenzia Dire, si parla di ‘Processi e diritto di genere’. Alla tavola rotonda, che potrete seguire in diretta sul profilo Fb dell’Agenzia di stampa Dire, con l’avvocata Andrea Catizone, membro del Comitato DireDonne, interverranno la giudice Bernadette Nicotra e Oria Gargano, presidente di Be Free.

Si parlerà di femminicidio, di sentenze e misure cautelari. Ma anche di prevenzione, di come vengano oggi tutelate le donne che denunciano, dallo stalking fino ai maltrattamenti e di come si attivino i percorsi per la protezione delle vittime e dei minori.

Non mancherà una riflessione sul ‘Codice rosso‘ e sull’effettiva portata del cambiamento che questa legge produrrà nella macchina giudiziaria; e ancora la ‘sentenza Matei’ che ha suscitato clamore mediatico. Infine una riflessione sull’opportunità di legiferare in materia di rito abbreviato in caso di omicidi efferati e femminicidi.

L’appuntamento è per domani alle 12. Un momento di riflessione a tutto campo sul femminicidio, nel mese che DireDonne sta dedicando alle case rifugio e ai centri antiviolenza.