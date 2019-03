Caso Blutec, gli operai di Termini Imerese in sciopero

PALERMO – Quattro ore di sciopero per ognuno dei 130 lavoratori Blutec in servizio nella fabbrica di Termini Imerese. Questa la prima forma di mobilitazione messa in atto dalle tute blu dello stabilimento in provincia di Palermo, preoccupate per le sorti dell’azienda dopo l’inchiesta che ha posto ai domiciliari il presidente e l’amministratore delegato Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi.

LEGGI ANCHE Termini Imerese, da Sicilfiat a Blutec: il sogno industriale tradito della Sicilia

I 130 – tra cui anche progettisti, manutentori e sorveglianti – rappresentano una piccola parte del totale della forza lavoro che attende di essere riassorbita: alcuni sono impegnati in turni di otto ore giornaliere, altri di sei e di quattro. A queste si aggiungono altre due ore di formazione al giorno. Nella giornata di oggi, raccontano fonti sindacali, era previsto anche l’ingresso in fabbrica di altri tre operai e di un impiegato.