“Storia di una ladra di libri”, “The Mexican” e ” Live non e’ la D’Urso”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Molti i film protagonisti stasera in tv, ma anche match imperdibili per gli appassionati di calcio, come Bayern Monaco – Liverpool, in onda su Rai 1. Da non perdere su Nove “Storia di una ladra di libri” racconto ambientato nella Germania di Hitler con protagonista una ragazzina e il suo amore per i libri, un talismano contro gli orrori della guerra che la circondano.

Rai 1

UEFA Champions League | 20.30

Incontro calcistico valido per gli ottavi di finale Bayern Monaco – Liverpool.

Rai 2

La porta rossa | 21.20

Serie tv a metà tra thriller e mistery nata dalla penna di Carlo Lucarelli con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Protagonista un commissario di polizia che viene assassinato e il cui spirito resta sulla terra per indagare sul suo omicidio e difendere sua moglie in pericolo.