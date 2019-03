Roma, domani parte ‘Libri Come’ nel segno della libertà

ROMA – La parete di libri volanti è di nuovo al suo posto, pronta ad accogliere i lettori che da domani a domenica affolleranno l’Auditorium Parco della Musica di Roma per ‘Libri Come’, la festa del libro e della lettura, alla sua decima edizione. Un traguardo importante fatto di oltre 325 mila presenze. Il tema scelto per questa edizione è ‘Libertà’, una parola politica ma anche poetica, che sarà declinata in maniera differente dagli scrittori, dai docenti, dai giornalisti e filosofi che interverranno.

Ci saranno anche delle lezioni ad hoc

Tommaso Montanari parlerà della libertà dell’arte, Massimo Recalcati della libertà e l’amore, Giuseppe Antonelli della libertà del linguaggio, mentre Nadia Terranova, Francesco Cataluccio e Wlodek Goldkorn affronteranno il tema della libertà di viaggiare.

Domani l’inaugurazione alle 18 in dieci biblioteche di Roma, dal centro alla periferia, con Amanda Craig, Roberto Costantini, Cinzia Leone, Michela Marzano, Enrico Palandri, Maria Francesca Venturo, Viola Di Grado, Goffredo Buccini ed Enrico Castelli. Tra gli ospiti internazionali di ‘Libri Come’ sono attesi gli spagnoli Clara Uson, Javier Cercas e Manuel Vilas, l’anglo canadese Rachel Cusk, l’ungherese Agnes Heller, l’olandese Kader Abdolah e due grandi autori della letteratura statunitense: Peter Cameron e Andre Dubus III.

Come al solito nutrita la pattuglia di scrittori italiani, tra i quali Edoardo Albinati, Niccolò Ammaniti, Gianrico Carofiglio, Mauro Covacich, Nicola Lagioia, Marco Missiroli, Giacomo Papi, Sandro Veronesi e Simona Vinci.

Due le grandi novità di questa decima edizione

La prima è la collaborazione con la fiera dell’editoria indipendente Book Pride Milano, che si terrà da venerdì a domenica alla Fabbrica del Vapore. Le due manifestazioni si ‘passeranno’ gli stessi ospiti: Kader Abdolah, James Barrat, Peter Cameron, Anthony Cartwright, Mauro Covacich, Dany Laferriere, Ersi Sotiropoulos, Uwe Timm, Clara Uson e Franco Lorenzoni. La seconda novità riguarda il Premio Strega 2019. Per la prima volta i dodici finalisti dello storico riconoscimento saranno annunciati all’interno di Libri Come domenica 17 marzo alle ore 12.30.

Infine da segnalare la mostra ‘Le nostre libertà’ di Mauro Biani, vignettista dell’Espresso, che racconta le piaghe più complesse e profonde del nostro presente: immigrazione, diritti, disuguaglianze, memoria. L’esposizione si aprirà con un omaggio a Giulio Regeni.