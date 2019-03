Roma celebra Leonardo, alle Scuderie del Quirinale la mostra per i 500 anni

“Quando è nato il progetto di questa mostra- ha raccontato Claudio Giorgione, curatore dell’esposizione e del Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia- abbiamo deciso di presentare al grande pubblico l’opera di Leonardo ingegnere e umanista, quindi uomo di pensiero, per trovare una specificità anche nel panorama di tutte le mostre che in Italia e in Europa si avvicenderanno nel corso dell’anno”. Dal titolo, ‘La scienza prima della scienza’, si capisce subito che “non ci sono disegni di madonne o dipinti, e questo è molto importante per essere chiari- ha detto ancora Giorgione- ma lo abbiamo scelto anche perché all’epoca di Leonardo non possiamo parlare di scienze in maniera precisa, perché questa arriverà con Galileo. Leonardo però è sulla via per la scienza, perché applica un metodo di lavoro basato sull’osservazione, la misura e il confronto dei dati. E questo è molto importante perché apre la strada per il futuro”.

Il percorso è scandito da dieci disegni di Leonardo appartenenti al Codice Atlantico custodito nella Biblioteca ambrosiana, di cui ognuno definisce altrettante sezioni dove l’opera vinciana viene messa a confronto con il lavoro dei suoi contemporanei e con alcuni temi chiave del Rinascimento e del pensiero del Quattrocento. Tra questi, l’uso del disegno e della prospettiva come strumenti di conoscenza e rappresentazione, l’arte della guerra, l’ideazione di macchine fantastiche come quelle per il volo e anche la riflessione sulla città ideale e la riscoperta de mondo classico.

Tra manoscritti, disegni, stampe, cinquecentine illustrate e dipinti, la mostra dedica un focus speciale alla biblioteca di Leonardo con l’esposizione del prezioso trattato di Francesco di Giorgio, in prestito dalla Biblioteca Laurenziana, unico volume appartenente con certezza al aaestro e arricchito da annotazioni di suo pugno. Eccezionalmente in prestito dalla Bibliotheque di Ginevra è inoltre uno dei due manoscritti della Divina Proportione di Luca Pacioli, realizzato per il duca Ludovico il Moro nel 1498 e arricchito dalla raffigurazione di sessanta solidi basati sui disegni preparatori eseguiti dalla “ineffabile sinistra mano” di Leonardo.

Oltre a eventi speciali e laboratori, con la mostra alle Scuderie del Quirinale Roma diventa palcoscenico dell’iniziativa ‘Leonardo in città’, una serie di appuntamenti e incontri sulla figura di Leonardo e sul suo pensiero. Tra i partner, la Biblioteca Angelica e il Teatro Argentina. “Con questa prestigiosa esposizione- così Mario de Simoni, presidente e ad di Ales- l’Italia rende omaggio al genio di Leonardo. Il ricco numero di opere esposte, la loro importanza e l’accurato progetto scientifico, contribuiscono a rendere la mostra un appuntamento di grande rilievo nel fitto calendario delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del maestro toscano”. E a proposito delle polemiche tra Italia e Francia sulle celebrazioni, la risposta migliore arriva proprio da Leonardo, definito dal curatore della mostra “fiorentino, milanese, francese ed europeo. In fondo è cittadino del mondo”.