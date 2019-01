Pd, Zingaretti: “Doveroso riaprire il dialogo con gli elettori del M5S”

ROMA – “Io non mi voglio alleare coi Cinque stelle. Ma avverto il dovere etico e morale di riaprire un dialogo con tanti cittadini e elettori che hanno visto in quel movimento una prospettiva”. Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a In mezz’ora in piu’, su Rai Tre.

LEGA. ZINGARETTI: SALVINI HA COSTRUITO SULL’ODIO, MA NON PORTA LAVORO

“Dobbiamo cominciare a vedere i limiti del ‘gigante’ Lega. Salvini ha costruito la sua impresa sull’odio. Ma l’odio non crea lavoro. Tanti e tante che avevano posto fiducia su quel movimento stanno vedendo che le prospettive di sviluppo peggiorano”. Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a “In mezz’ora in piu'”, su Rai tre.

PD. ZINGARETTI: GENTILONI PROTAGONISTA ASSOLUTO ANCHE IN FUTURO

“Paolo e’ protagonista assoluto non solo di questa fase ma anche del futuro”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a In mezz’ora in piu’ a proposito del ruolo che giochera’ l’ex premier Paolo Gentiloni nella campagna congressuale del Pd e nei futuri assetti.

“Io lo ringrazio perche’ ci sono due risposte sbagliate: chi dice che bisogna sciogliere il Pd e chi dice che bisogna fermarsi. E invece il Pd va rinnovato. E Gentiloni si sta spendendo insieme a me in questo senso”.

PD. ZINGARETTI: RIPARTENZA DIPENDE MOLTO DA AFFLUENZA PRIMARIE

“Votate chi volete ma il 3 andate ai gazebo perche’ se si riapre una storia molto dipendera’ da questo”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti a In mezz’ora in piu’, a proposito delle primarie del Pd.