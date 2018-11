Salvini: “Il 26 novembre useremo la ruspa per abbattere la villa dei Casamonica”

ROMA – “Sono felice: il 26 novembre useremo la ruspa per abbattere la villa dei Casamonica, a Roma. Sulla legalità vogliamo passare dalle parole ai fatti. Su questi temi, tutti gli amministratori locali d’Italia avranno dal sottoscritto ascolto e collaborazione”, dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Che aggiunge: “Sono orgoglioso di aver messo nel Decreto Sicurezza più soldi e poteri per la lotta alla mafia. Presto sarò in Sicilia e in Toscana, per restituire ai cittadini altre ville confiscate ai criminali”.