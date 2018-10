Cultura digitale per promuovere il patrimonio; Al binario F la didattica è digitale

Cultura digitale per promuovere il patrimonio

Promuovere e avere cura del patrimonio culturale attraverso il digitale. Partendo dalla scuola. È questo l’obiettivo di #DiCultHer, il progetto sostenuto da Miur e Mibac di cui è stato presentato il programma delle attività per l’anno scolastico in corso. Nella sala Aldo Moro del dicastero dell’Istruzione, i sottosegretari all’istruzione e alla cultura, Salvatore Giuliano e Gianluca Vacca, hanno ribadito la necessità di coinvolgere i giovani e la loro creatività. L’unico modo per affrontare, con approcci innovativi, l’accesso partecipativo e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.

Al binario F la didattica è digitale Social e competenze digitali come strumenti al servizio della didattica. Non è una realtà futurista, ma è ciò che le stesse istituzioni scolastiche stanno promuovendo, per un uso più utile e consapevole dei nuovi strumenti digitali. Al Binario F- nuovo hub di formazione digitale Facebook – il secondo giorno di Community Boost Roma ha ospitato più di 100 studenti: Workshop, incontri e laboratori pensati per aiutare i ragazzi a sviluppare le proprie competenze digitali.

A Caivano si riunisce ‘Rete scuole’ Terzo incontro della ‘Rete scuole’ protagoniste del progetto “Noi siamo bambini”. Presso l’istituto Morano di Caivano i referenti degli istituti scolastici si sono incontrati per fare il punto e definire le azioni finali del progetto, nato con l’obiettivo di contrastare e prevenire ogni forma di violenza e abuso ai danni dei minori. Dalla formazione docenti agli incontri diretti con gli studenti, le azioni hanno coinvolto diverse realtà spesso dimenticate.

3 giorni per la scienza STEAM come Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica. E’ l’innovazione tecnologica il focus dell’edizione 2018 di “3 Giorni per la Scuola”, il principale evento in Italia dove l’innovazione didattica incontra gli studenti. L’iniziativa, in programma fino al 12 ottobre a Città della Scienza di Napoli, è promossa in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, l’assessorato all’Istruzione, Politiche Giovanili e Sociali della Regione Campania e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Dalle scuole Liceo Pasteur e Istituto Santa Maria di Roma Studenti protagonisti di Maxxi A(r)t work, il percorso di alternanza organizzato dal museo romano.

Liceo Albertelli di Roma Lo studente Emanuele Caviglia ha realizzato un decalogo contro le fake news: “I 10 comandamenti per smascherarle”.

Istituto Rossellini di Roma

L’istituto di cinematografia protagonista di Videocittà, l’evento promosso da Anica.

Rete Nazionale dei Licei Classici Al via il secondo seminario, appuntamento a Venezia.